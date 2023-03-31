Yolcu dolu halk otobüsünde korku dolu anlar!

Bursa’da yolcu dolu halk otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken tali yoldan aniden çıkan servis aracının çarpmasıyla savruldu. Yolcuların panik anları güvenlik kamerasına yansırken, kazada can kaybı meydana gelmedi.
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