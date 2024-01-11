Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu

Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yanında dört koyunla bir anda ortaya çıkan koçun saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu adam refüje yuvarlanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.