Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu
Mynet Haber
58 dakika önce
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Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yanında dört koyunla bir anda ortaya çıkan koçun saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu adam refüje yuvarlanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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