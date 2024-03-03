YRP Genel Başkanı Erbakan: "Adım adım iktidara yürüyoruz"
Mynet Haber
1 saat önce
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "YRP Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart seçimlerine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yeniden Refah Partisi adım adım iktidara yürüyor" dedi.
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