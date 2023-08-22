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YTÜ'deki tarihi 'fil ahırı' öğrenci kantini oluyor

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde fil ahırı olarak kullanıldığı düşünülen bakımsız haldeki tarihi yapı, yakında restore edilerek öğrenci kantini ve okuma salonu yapılacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm ve Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Can Şakir Binan, "Şu anda harap durumda görünüyor, eski bir yapı olduğu için normal. Buradaki birçok yapı restore edildi. Hala restorasyonu devam eden yapılar var. Fil ahırlarında da restorasyon çalışması en kısa sürede başlayacak" dedi.

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