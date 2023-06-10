Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu böyle biçti! Saniye saniye kaydedildi
Mynet Haber
20 dakika önce
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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylara sıkışan kamyona çarptı. O anlar amatör kameraya yansırken, şoförün önceden aracı terk etmesiyle facianın önüne geçildi.
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