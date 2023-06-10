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Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu böyle biçti! Saniye saniye kaydedildi

Mynet Haber

Mynet Haber

20 dakika önce

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylara sıkışan kamyona çarptı. O anlar amatör kameraya yansırken, şoförün önceden aracı terk etmesiyle facianın önüne geçildi.

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