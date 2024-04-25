VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Yüksek dağlardan toplanan ışkın bitkisi hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle adeta kapışılıyor

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölgede yayla muzu olarak adlandırılan ışkın bitkisi, bir çok hastalığın şifa kaynağı olduğu gerekçesiyle kilogramı 150 lira olmasına rağmen yoğun rağbet görüyor.

Kanala Ait Diğer Videolar

Kocaeli'de büyükşehirle ilçe belediye karşı karşıya geldi! Ekipler birbirine girdi, CHP'li başkan isyan etti: Müdürüm darp edildi! 01:14

Adana’da Nisan ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 02:34

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Artık bu kadarı da fazla" diyerek paylaştı! İşte o anlar 00:29

CHP Genel Başkanı Özel, tren kazası davası duruşmasını izlemek için Çorlu'ya geldi 01:31

Gümüşhane’de son 10 günde kene vakalarında artış yaşanıyor 02:44

Yüksek dağlardan toplanan ışkın bitkisi hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle adeta kapışılıyor 02:43

Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada 00:45

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya... 'Tepemin tasını attırmasın haddini bilsin' 00:54

Zeynep Bastık konserinde Bülent Şakrak aşka geldi! O anlar dikkat çekti 00:12

6 gün haber alınamadı, evde uyuduğu ortaya çıktı 01:25

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Kocaeli'de büyükşehirle ilçe belediye karşı karşıya geldi! Ekipler birbirine girdi, CHP'li başkan isyan etti: Müdürüm darp edildi!

Kocaeli'de büyükşehirle ilçe belediye karşı karşıya geldi! Ekipler birbirine girdi, CHP'li başkan isyan etti: Müdürüm darp edildi!

Adana’da Nisan ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Adana’da Nisan ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Artık bu kadarı da fazla" diyerek paylaştı! İşte o anlar

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Artık bu kadarı da fazla" diyerek paylaştı! İşte o anlar

CHP Genel Başkanı Özel, tren kazası davası duruşmasını izlemek için Çorlu'ya geldi

CHP Genel Başkanı Özel, tren kazası davası duruşmasını izlemek için Çorlu'ya geldi

Gümüşhane’de son 10 günde kene vakalarında artış yaşanıyor

Gümüşhane’de son 10 günde kene vakalarında artış yaşanıyor

Yüksek dağlardan toplanan ışkın bitkisi hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle adeta kapışılıyor

Yüksek dağlardan toplanan ışkın bitkisi hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle adeta kapışılıyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.