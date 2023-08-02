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Yüksek zammı alan işçiler Başkanı omuzlarda taşıdı

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Yalova Çiftlikköy Belediyesi’nde en düşük işçi maşı 18 bin 500 lira oldu. Maaş zammı protokolünde Başkan Ali Murat Silpagar’ı kapıda davul-zurna ve meşalelerle karşılayan işçiler, başkanı omuzlara çıkararak aldıkları zammı kutladı.

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