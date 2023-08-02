Yüksek zammı alan işçiler Başkanı omuzlarda taşıdı
Mynet Haber
21 dakika önce
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Yalova Çiftlikköy Belediyesi’nde en düşük işçi maşı 18 bin 500 lira oldu. Maaş zammı protokolünde Başkan Ali Murat Silpagar’ı kapıda davul-zurna ve meşalelerle karşılayan işçiler, başkanı omuzlara çıkararak aldıkları zammı kutladı.
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