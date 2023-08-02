Yüksek zammı alan işçiler Başkanı omuzlarda taşıdı

Yalova Çiftlikköy Belediyesi’nde en düşük işçi maşı 18 bin 500 lira oldu. Maaş zammı protokolünde Başkan Ali Murat Silpagar’ı kapıda davul-zurna ve meşalelerle karşılayan işçiler, başkanı omuzlara çıkararak aldıkları zammı kutladı.