Yüksek zammı reddeden kiracı polis memuruna ev sahibiyle akrabaları dehşeti yaşattı! "Kafama nişan alıp beni 15 dakika dövdüler"

Mardin'de meydana gelen kiracı-ev sahibi kavgası akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre kiracı polis memuru T.Y., güvenlik korucusu ev sahibi Mehmet Metin Tekin'in yüksek kira zammını kabul etmedi. Çıkan tartışma hızla kavgaya döndü, polis memuru T.Y., Tekin ve akrabalarının saldırısına uğradı ve silahı gasbedildi. Olay yerine T.Y.'nin polis komşusu C.Ö. de geldi. Olayın öncesini de kavga anını da anlatan T.Y., "Silahla kafama nişan aldı, beni 15 dakika boyunca dövdüler" dedi.