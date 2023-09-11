Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler rotayı şaşırdı! Sahildekilerin şaşkın bakışları arasında lastik bottan 30 kişi indi
Mynet Haber
29 dakika önce
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Yunanistan'a gitmek isteyen kaçak göçmen grubu rotayı şaşırınca sahildekilerin şaşkın bakışları arasında lastik bot ile geldikleri Kadınlar Denizi'nden plaja çıktılar. Kaçak göçmenler karaya çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.
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