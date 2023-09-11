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Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler rotayı şaşırdı! Sahildekilerin şaşkın bakışları arasında lastik bottan 30 kişi indi

Mynet Haber

Mynet Haber

29 dakika önce

Yunanistan'a gitmek isteyen kaçak göçmen grubu rotayı şaşırınca sahildekilerin şaşkın bakışları arasında lastik bot ile geldikleri Kadınlar Denizi'nden plaja çıktılar. Kaçak göçmenler karaya çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

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