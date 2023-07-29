Yunanistan’da tepki çeken görüntüler! Ülkede yangınlar devam ederken vali böyle dans etti

Orman yangınları nedeniyle zor günler yaşayan Yunanistan'dan son gelen görüntüler pes dedirtti. Yangınların sürdüğü Attica ilinin valisi Patulis, bir düğüne katılıp dans etti. O görüntüler sosyal medyada tepki topladı.