Yunanistan’da tepki çeken görüntüler! Ülkede yangınlar devam ederken vali böyle dans etti
Mynet Trend
2 saat önce
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Orman yangınları nedeniyle zor günler yaşayan Yunanistan'dan son gelen görüntüler pes dedirtti. Yangınların sürdüğü Attica ilinin valisi Patulis, bir düğüne katılıp dans etti. O görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
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