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Yunanistan’da tepki çeken görüntüler! Ülkede yangınlar devam ederken vali böyle dans etti

Mynet Trend

Mynet Trend

2 saat önce

Orman yangınları nedeniyle zor günler yaşayan Yunanistan'dan son gelen görüntüler pes dedirtti. Yangınların sürdüğü Attica ilinin valisi Patulis, bir düğüne katılıp dans etti. O görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

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