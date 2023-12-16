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Yürek sızlatan görüntüler! Tabutunu kadınlar taşıdı, gözyaşları sel oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

18 dakika önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşi Şafak Şahin (36) tarafından öldürülen Nursena Kozan (25) son yolculuğuna uğurlandı. Kozan’ın annesi Gülay Tek ve kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, cenazeyi cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlardan bazıları ise kısa süreli 'Kadına şiddete hayır’ ve 'Şiddet gösteren erkekler yok olsun' sloganları attı. Nursena Kozan’ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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