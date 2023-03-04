Yürekleri ağza getiren anlar: Asker eğlencesinde silahlar ateşlendi! Eğlencenin dozunu kaçırdılar
Mynet Haber
41 dakika önce
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Bursa’da asker eğlencesi için bir araya gelen gençler, dozu biraz fazla kaçırınca arkadaşlarının da yüreğini ağza getirdi. Gecenin karanlığında yankılanan silah sesleri, herkesin içini ürpertmeye yetti.
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