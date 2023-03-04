Yürekleri ağza getiren anlar: Asker eğlencesinde silahlar ateşlendi! Eğlencenin dozunu kaçırdılar

Bursa’da asker eğlencesi için bir araya gelen gençler, dozu biraz fazla kaçırınca arkadaşlarının da yüreğini ağza getirdi. Gecenin karanlığında yankılanan silah sesleri, herkesin içini ürpertmeye yetti.