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Yürekleri yakan kaza! Polis memuru acı haberi babaya söyleyemedi

Mynet Haber

Mynet Haber

33 dakika önce

Amasya'da yürekleri burkan bir trafik kazası meydana geldi. Un yüklü tırın devrilmesi sonucu, tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün peş peşe çalan telefonunu açan trafik polisi, acı haberi gencin babasına söyleyemedi.

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