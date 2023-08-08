Yürekleri yakan kaza! Polis memuru acı haberi babaya söyleyemedi
Mynet Haber
33 dakika önce
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Amasya'da yürekleri burkan bir trafik kazası meydana geldi. Un yüklü tırın devrilmesi sonucu, tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün peş peşe çalan telefonunu açan trafik polisi, acı haberi gencin babasına söyleyemedi.
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