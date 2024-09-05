Yürüyemediği için yıllardır sırtında taşıdığı torunun tedavi edilmesini istiyor

Ayrık omurga olarak da bilinen "spina bifida" hastası Yiğit Can'ı sırtında taşırken bir motosikletli kuryenin çektiği görüntülerle sosyal medyada gündem olan dede Temir Demir'in tek isteği torununun tedavi edilmesi.