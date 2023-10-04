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Yüzlerce göçmen böyle seyahat etti... Görenler şaşkına döndü...

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Yüzlerce göçmenin trenin üstünde ABD sınırına en yakın noktalara geldi. ABD'nin sınır güçlerine sığınma talebinde bulunmak amacıyla yola çıkan yüzlerce göçmenin trenin tepesindeki yolculukları görenleri hayrete düşürdü.

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