Yüzlerce göçmen böyle seyahat etti... Görenler şaşkına döndü...
Mynet Haber
1 saat önce
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Yüzlerce göçmenin trenin üstünde ABD sınırına en yakın noktalara geldi. ABD'nin sınır güçlerine sığınma talebinde bulunmak amacıyla yola çıkan yüzlerce göçmenin trenin tepesindeki yolculukları görenleri hayrete düşürdü.
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