Zabıt katibi şebekesinin mağdur ettiği kafe sahibi: Annem de altınlarını bozdurup verdi

Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi S.D., aralarında eski eşi ve annesinin de bulunduğu bir şebeke kurdu. Yüksek oranda kar payı ve faiz vadeden şebeke iddiaya göre çok sayıda kişiyi yaklaşık 80 milyon lira dolandırdı. Balıkesir ve İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ailesiyle ve yakınlarıyla birlikte dolandırıldığını söyleyen Levent Sırataş, "Döviz bürolarımız var. Bize ilk başta 1 milyon para verirseniz size aydan ayda kar öderim' şeklinde konuştu. İlk önce bu işe ben girdim ardından ailem, eşim, dostum çevremdeki herkes girdi. Annem altınlarını bozdurup verdi. İlk 6 ay ödemeler yapıldı, ancak daha sonra olayın rengi tamamen değişti" dedi. Öte yandan zabıt katibi S.D.'nin dolandırdığı paralarla yaptığı tatilden video kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştığı öğrenildi.