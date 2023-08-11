Zamdan haberi bile yoktu, şaşkına döndü! "Şaka gibi..." İstanbulkartlarına yeni tarifeden para yükleyenler isyan etti

Kiminin zamdan haberi bile yoktu, kimisi yeni zamlı tarifeden İstanbulkart'ına ilk kez para yükledi... Mega kentte toplu ulaşıma gelen zam bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Tam bilet kullananlar 15, öğrenciler 7,31 TL ödedi. Metrobüste en uzun mesafeyi kat edenler 22,25 TL harcadı. Zamdan haberi olmadan metrobüse binen bir vatandaş, indiğinde "15 lira şaka gibi. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. "Her gün zam, her gün zam" diyenler dert yandı.