Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan kardeş pozu

Kaya Çilingiroğlu, Instagram hesabından kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun abla-kardeş pozunu paylaştı. Çilingiroğlu'nun fotoğrafına ilk yorum ise eski eşi Hülya Avşar'dan geldi.

Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına "Aşklar" notunu düştü. Kaya Çilingiroğlu'nun karesi takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar sekiz yıl süren evliliklerini 2005'te bitirmişti. İkilinin bu ilişkiden Zehra adında bir kızı bulunuyor.

Çilingiroğlu daha sonra Feraye Tanyolaç ile 2009'da dünyaevine girmişti. Ancak ikili, 2014 yılında yollarını ayırmıştı.

Kaya Çilingiroğlu ve Tanyolaç'ın bu evlilikten Hüseyin Kaya adında bir oğlu bulunuyor.

