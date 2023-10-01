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  4. Zehra Güneş'in beline kadar inen sırt dekolteli tarzına beğeni yağdı

Zehra Güneş'in beline kadar inen sırt dekolteli tarzına beğeni yağdı

01.10.2023 07:10 | Son Güncelleme:
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Türkiye A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş başarılı spor hayatı hem de sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Zehra Güneş son olarak Ayça Aykaç'ın düğünündeki tarzıyla hayranlarını mest etti.

7'de 7 yaparak namağlup yoluna devam eden A Milli Voleybol Takım, Olimpiyat'a gitmeyi garantiledi. Filenin Sultanları'nın başarılı isimleri ise daha da popüler oldu. Bu isimlerden biri de her daim sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Zehra Güneş.

Sosyal medya hesabında 3.7 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, zafer pozlarını sık sık sevenleri ile paylaşıyor. Güzel ve başarılı isim dakikalar son olarak da takım arkadaşı Ayça Aykaç'ın düğünündeki tarzıyla hayranlarını mest etti.

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Beline kadar srıt dekoltesiyle dikkat çeken voleybolcu pozlarını paylaşıp paylaşmaz binlerce beğeni aldı.

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Zehra Güneş'in iddialı tarzını görenler "Hem güzel hem başarılı" yorumlarında bulundu.

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Zehra Güneş sosyal medya Oyuncu

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