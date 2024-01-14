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Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı

Mynet Haber

Mynet Haber

36 dakika önce

Zeytinburnu'nda, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açarak oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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