Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı
Mynet Haber
36 dakika önce
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Zeytinburnu'nda, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açarak oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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