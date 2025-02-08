10 yaşındaki çocuk annesinin hayatını böyle kurtardı! Saniye saniye kameraya yansıyan kahramanlık...

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Şandong eyaletine bağlı Jinan kentindeki bir evde yaşanan olay sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı. Görüntülerde ismi açıklanmayan anne masa başında üzüm yerken üzüm aniden boğazına kaçtı. Nefes alamayan anne öksürmeye başladı. Annesinin öksürme sesini duyan 10 yaşındaki çocuk ve 6 yaşındaki kız kardeşi, durumu kontrol etmek için hemen annesinin yanına koştu.

ANINDA MÜDAHALE ETTİ

10 yaşındaki çocuk elindeki cep telefonunu masaya bıraktı ve yabancı cismin çıkması için annesinin sırtına sertçe vurmaya başladı. 10 yaşındaki küçük çocuğun çabalarına rağmen annesi hala nefes alamadı ve öksürmeye devam etti. Bu nedenle 10 yaşındaki çocuk annesinin arkasına doğru yürüdü ve hava yolunu açmak için Heimlich manevrasını kullanmaya başladı. Sonunda anne yabancı cismi kusmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Klibi izledikten sonra İnternet kullanıcıları çocuğun zekasını ve hızlı, doğru kararlarını övdü. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen ilk yardım konusundaki bilgisinden dolayı birçok kişi tarafından övüldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dikkat edin, oyun oynuyor. Ama acil bir durumla karşılaştığında soğukkanlılığını korudu ve durumu iyi yönetti. Bazı yetişkinlerin bunu yapması bile mümkün olmayabilir." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "10 yaşına geldiğinizde Heimlich manevrasını nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Bu, iyi eğitilmiş olduğunuz anlamına gelir." yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Küçük çocuğa çok hayranım. Kararlı ve hızlı müdahale, annenin hayatını zamanında kurtardı." yorumunu yaptı.