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  4. 17 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! İşte MasterChef, Aşk Mantık İntikam, Kazara Aşk reyting sıralaması...

17 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! İşte MasterChef, Aşk Mantık İntikam, Kazara Aşk reyting sıralaması...

18.07.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Temmuz 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. MasterChef, Milyoner, Güldür Güldür, Aşk Mantık İntikam, Kazara Aşk gibi dizi ve programlar reytinglerde yarıştı. Bir program hem total reyting sonuçlarında hem de AB reyting sıralamasında birinci oldu. İşte ayrıntılar...

17 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! İşte MasterChef, Aşk Mantık İntikam, Kazara Aşk reyting sıralaması...

Reyting sonuçları izleyenler ve yapımcılar tarafından araştırılıyor. MasterChef, Güldür Güldür, Aşk Mantık İntikam, Milyoner,Kazara Aşk gibi program ve dizilerin reyting sonuçları belli oldu. Total reyting sonuçlarında ve AB reyting sıralamasında 1. sırayı kapan program MasterChef oldu. İşte ayrıntılar...

17 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! İşte MasterChef, Aşk Mantık İntikam, Kazara Aşk reyting sıralaması...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 17 TEMMUZ

1) MASTERCHEF TÜRKİYE

2) KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

3) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

4) FOX ANA HABER HAFTA SONU

5) SHOW ANA HABER

6) HABER ÖNÜ

7) KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖZEL

8) AŞK MANTIK İNTİKAM

9) KANAL D ANA HABER

10) KAZARA AŞK

17 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! İşte MasterChef, Aşk Mantık İntikam, Kazara Aşk reyting sıralaması...

AB REYTİNG SIRALAMASI CUMARTESİ

1) MASTERCHEF

2) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

3) KİM MİLYONER OLMAK İSTER

4) FOX ANA HABER HAFTA SONU

5) MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZETİ

6) STAJYER Y.S.

7) SHOW ANA HABER

8) HABER ÖNÜ

9) ÇALAR SAAT HAFTA SONU

10) KANAL D ANA HABER

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Kazara Aşk dizisi Aşk Mantık İntikam dizisi
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