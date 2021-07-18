17 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! İşte MasterChef, Aşk Mantık İntikam, Kazara Aşk reyting sıralaması...

Reyting sonuçları izleyenler ve yapımcılar tarafından araştırılıyor. MasterChef, Güldür Güldür, Aşk Mantık İntikam, Milyoner,Kazara Aşk gibi program ve dizilerin reyting sonuçları belli oldu. Total reyting sonuçlarında ve AB reyting sıralamasında 1. sırayı kapan program MasterChef oldu. İşte ayrıntılar...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 17 TEMMUZ

1) MASTERCHEF TÜRKİYE

2) KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

3) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

4) FOX ANA HABER HAFTA SONU

5) SHOW ANA HABER

6) HABER ÖNÜ

7) KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖZEL

8) AŞK MANTIK İNTİKAM

9) KANAL D ANA HABER

10) KAZARA AŞK

AB REYTİNG SIRALAMASI CUMARTESİ

1) MASTERCHEF

2) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

3) KİM MİLYONER OLMAK İSTER

4) FOX ANA HABER HAFTA SONU

5) MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZETİ

6) STAJYER Y.S.

7) SHOW ANA HABER

8) HABER ÖNÜ

9) ÇALAR SAAT HAFTA SONU

10) KANAL D ANA HABER

