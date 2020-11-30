MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 40 bin liralık kürk alan Bülent Ersoy 'Kürklerimi ÇYDD'ye bağışlayacağım' dedi! ÇYDD tepki gösterdi

40 bin liralık kürk alan Bülent Ersoy 'Kürklerimi ÇYDD'ye bağışlayacağım' dedi! ÇYDD tepki gösterdi

30.11.2020 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
40 bin liralık kürk alan Bülent Ersoy 'Kürklerimi ÇYDD'ye bağışlayacağım' dedi! ÇYDD tepki gösterdi

Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı. Diva eleştirilince “Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na vereceğim” açıklaması yapmıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise bir açıklama yaparak "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta kendisine iki adet kürk yaptırmıştı. Gazetecilerin "Hayvanseverler size yine sosyal medyada sitem edecekler" sözleri üzerine Ersoy, "Ben alıştım artık" yanıtını vermişti.

Ardından kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını belirten Diva, "Kürklerimin hepsini Türkan Saylan Hanım'ın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır" ifadelerini kullanmıştı.

Ersoy'un sözlerinin ardından, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden açıklama yapıldı ve söz konusu bağışın kabul edilemeyeceği belirtildi.

ÇYDD'DEN DİVA'YA YANIT

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorumBir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür. ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan SAYLAN'ın “Hayvanlar ve Çocuklar” adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir. Bu nedenlerle, basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Bülent Ersoy'un bu açıklamaya ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Ekrana çıkınca gündem olduEkrana çıkınca gündem oldu
17 Kasım 2020 Salı günü kanallarda ne var?17 Kasım 2020 Salı günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kürk HAYVANLARIN üstünde çok güzel duruyor .
yaw bi insan bir hayvanı neden boynuna asar,normal bir insanın içi kalkar...acilen tedavi olması gerekiyor bu insan müsvettelerinin
canınız isterse

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

İlginizi Çekebilir

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Diğer Haberler

40 yaşına giren Cem Adrian'dan duygusal mesaj

40 yaşına giren Cem Adrian'dan duygusal mesaj

Demet Akalın'dan pandemi nedeniyle ekonomik klip

Demet Akalın'dan pandemi nedeniyle ekonomik klip

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Özay’ın hayatı

Ekrana çıkınca gündem oldu

Jen Selter squat yaparken çıt çıtı açıldı! 'Bu kostüm uygun değilmiş'

Squat yaparken çıt çıtı açıldı! Olay anları paylaştı

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken bakın ne iş yapıyor?

Herkes merak ediyordu! Sevgilisi ilk defa konuştu...

İbrahim Tatlıses isyan etti! 'Halıyı serenler maskeyi takmadı'

'Halıyı serenler maskeyi takmadı'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.