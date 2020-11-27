Bir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum

Bülent Ersoy, satın aldığı Bodrum'daki süper lüks iki villanın tadilat işleri için iki aylığına ünlü tatil beldesine gideceğini söyledi.

400 bin TL değerindeki çantasıyla kombin yaparak tepeden tırnağa kırmızılara bürünen Bülent Ersoy, iki elindeki ve boynundaki devasa tektaş pırlantalarıyla kürk provası yaptı.

'VİLLALARI TEFTİŞE GİDİYORUM'

Hem doğa ile iç içe olmak hem de yeni aldığı villaların tadilat işlemleri için Bodrum'a gideceğini de sözlerine ekleyen Bülent Ersoy, "Hafta sonu Bodrum'a gidiyorum, iki ay orada kalacağım. Aldığım iki villanın içerisini yaptıracağım, gözümle görmem, yerinde teftiş etmem lazım. 'Bunu beğenmedim' deyip, tekrar kırdırıp, yaptırabilirim. Vıdıvıdıcıyımdır adamlar inşallah kaçmaz. İstanbul'da pek şey yapmıyorum, hava alayım, ayağımı toprağa basayım istiyorum, bütün çam ağaçları her yer" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETLİLERE ÜZÜLÜYORUM'

Bülent Ersoy, pandemi döneminde sahne alamayan pek çok sanatçının maddi kayıp yaşadığının hatırlatılması üzerine, asgari ücretli geçinmek zorunda olanlara üzüldüğünü söyleyip, şöyle devam etti: