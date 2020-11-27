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Bir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum

27.11.2020 11:08 | Son Güncelleme:
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Bir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum

Nişantaşı'nda hem yeni yıl için hem de yeni villaları için alışverişe çıkan Bülent Ersoy, ardından müdavimi olduğu bir kürk dükkânında soluğu aldı. Ersoy'un iki elindeki devasa tektaş yüzük, boynundaki pırlanta kolye ve çantasının fiyatı dikkat çekti.

Bülent Ersoy, satın aldığı Bodrum'daki süper lüks iki villanın tadilat işleri için iki aylığına ünlü tatil beldesine gideceğini söyledi.

400 bin TL değerindeki çantasıyla kombin yaparak tepeden tırnağa kırmızılara bürünen Bülent Ersoy, iki elindeki ve boynundaki devasa tektaş pırlantalarıyla kürk provası yaptı.

'VİLLALARI TEFTİŞE GİDİYORUM'

Hem doğa ile iç içe olmak hem de yeni aldığı villaların tadilat işlemleri için Bodrum'a gideceğini de sözlerine ekleyen Bülent Ersoy, "Hafta sonu Bodrum'a gidiyorum, iki ay orada kalacağım. Aldığım iki villanın içerisini yaptıracağım, gözümle görmem, yerinde teftiş etmem lazım. 'Bunu beğenmedim' deyip, tekrar kırdırıp, yaptırabilirim. Vıdıvıdıcıyımdır adamlar inşallah kaçmaz. İstanbul'da pek şey yapmıyorum, hava alayım, ayağımı toprağa basayım istiyorum, bütün çam ağaçları her yer" diye konuştu.

Bülent Ersoy kürke tam 40 bin lira ödediBülent Ersoy kürke tam 40 bin lira ödedi

'ASGARİ ÜCRETLİLERE ÜZÜLÜYORUM'

Bülent Ersoy, pandemi döneminde sahne alamayan pek çok sanatçının maddi kayıp yaşadığının hatırlatılması üzerine, asgari ücretli geçinmek zorunda olanlara üzüldüğünü söyleyip, şöyle devam etti:

'SAHNELERİ ÖZLEMEDİM'

Ersoy, "Sahneleri özlediniz mi?" sorusuna, "Vallahi yalan konuşmuyorum pek özlemedim sahneleri olursa okurum olmazsa da anasını satayım boş ver" diye gülerek yanıt verdi.

ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR

Bülent Ersoy'un iki elindeki devasa tektaş yüzükler ile boynundaki pırlanta kolyenin fiyatının yaklaşık 10 milyon TL, çantasının ise 400 bin TL olduğu olduğu öğrenildi. (MedyaTava)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
10 milyon taşısa ne olacak sonucta götüreceği 3 uc beş metre kefen
Yürüyen ve konuşan kuyumcu dükkanı görmek isteyen varsa, bülent abiye şey pardon bülent ablaya baksın.
gözleri farklı bakıyor??

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