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Aleyna Tilki isyan etti! 'Koronavirüs testlerine nasıl güveneceğiz?'

17.11.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki isyan etti! 'Koronavirüs testlerine nasıl güveneceğiz?'

Genç popçu Aleyna Tilki, iki kez koronavirüs testi yaptırdı. Tilki, test sonuçlarının birinin pozitif, aynı gün yaptırdığı diğer test sonucunun ise negatif çıktığını açıkladı. Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?" diyerek isyan etti.

Aleyna Tilki gündeme yine bomba gibi düştü. Koronovirüs pandemisinde gün geçtikçe vaka sayısı artarken, virüse pek çok ünlü isim de yakalandı.

Son olarak genç popçu Aleyna Tilki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ancak genç popçu aynı gün yaptırdığı başka bir testten sonra ise sonucun negatif olduğunu öğrendi.

Sosyal medya hesabından koronavirüs testlerine tepki gösteren Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?" dedi.

Tilki şunları söyledi: "12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi POZİTİF aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer NEGATİF..? Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?"

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Tilki daha sonra ise şunları yazdı: "Tüm dünyada yapılan tüm testler bence %50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."

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ELON MUSK: 4 TESTİN 2'Sİ NEGATİF, 2'Sİ POZİTİF

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk da 4 adet koronavirüs testi yaptırdığını bunların 2'sinin negatif 2'sinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Buradan yola çıkarak 'aşırı seviyede bir sahtekarlık döndüğünü' iddia etmişti.

Twitter'da açıklamasının altına gelen yorumlara verdiği cevaplarla vaka sayılarının şişirildiği ve bunun testlerden para kazanmak için yapıldığı gibi komplo teorilerini desteklemişti. Musk, nisan ayında Koliforniya Eyaleti'ndeki Tesla fabrikasında salgın sebebiyle üretimin durdurulması istendiğinde çalışanlarını işe çağırmıştı.

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