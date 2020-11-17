Irmak Ünal uyardı! Koronavirüs telefondan bulaştı

Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal, virüsü nasıl kaptığını anlattı.

"TELEFONUMU ELİNE ALDI VE..."

Ünlü oyuncu, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım.

"2 ARKADAŞIMA DAHA BULAŞTI"

Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim” dedi.

Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, “Etrafta ‘Bir şey yok. Oldum bitti’ diyenleri dinlemeyin” şeklinde konuştu.

