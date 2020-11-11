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  4. Ali Sunal’dan babası Kemal Sunal’a anlamlı mesaj! ‘Kahramanım...’

Ali Sunal’dan babası Kemal Sunal’a anlamlı mesaj! ‘Kahramanım...’

11.11.2020 11:48 | Son Güncelleme:
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Ali Sunal’dan babası Kemal Sunal’a anlamlı mesaj! ‘Kahramanım...’

Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal doğum gününde bir kez daha anıldı. Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 55 yaşındayken Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun oğlu babasının doğum gününde duygusal bir mesaj yayınladı.

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal, doğum gününde saygıyla anıldı. Doğum günü 10 Kasım’da olan Kemal Sunal, ‘Atamın öldüğü gün doğum günü kutlayamam’ diyerek yaş gününü 11 Kasım olarak değiştirmişti. Vefatının üzerinden 10 yıl geçen usta sanatçının oğlunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım sevenlerini duygulandırdı. Babasına duyduğu özlemi dile getiren Ali Sunal, çocukken çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

‘İYİ KALPLİ KAHRAMANIM’

ali sunal

Kardeşi Ezo Sunal’la çocukken çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Ali Sunal gönderisinde, “Canım babam güzel, babam çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam... İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım .. Çok özledim çok” notunu ekledi. Ali Sunal’ın yaptığı paylaşım kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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