Alişan koronavirüs aşısı oldu mu? Tepkilerden sonra açıklama

Çağla Şıkel ve Alişan koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Alişan'ın canlı yayında aşı yaptırması tepkilere yol açtı. Özellikle sağlık çalışanları Alişan'ın aşı olduğunu düşünerek "Biz daha olmadık" yorumları yağdırdı.

Ancak Alişan FAZ 3 için gönüllü olmuş durumda ve plasebo da olabilir.

Nörobilimci Cağhan Kızıl ise, “Henüz sağlık emekçileri ve 65 yaş üstü tam aşılanmamışken elinde mikrofonuyla bu kişi hangi ‘Öncelikli’ grupta? Hangi aşıyı oldu. Klinik çalışmaya dahilse plasebo olmadığını nasıl biliyor? Değilse aşı neden kendisine yapılıyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.

'AŞI İLK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA OLACAK'

Bunun üzerine sosyal medyada tepkiler yağarken Alişan'dan açıklama geldi.

Alişan açıklamasında "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım: Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak" dedi.



