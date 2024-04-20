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Antalya’da dev dalgaların arasında can pazarı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Antalya’da boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı.

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