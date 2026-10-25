Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Apple’dan katlanabilir iPad hazırlığı! Tasarımı Huawei’yi andırabilir

Apple'ın üzerinde çalıştığı öne sürülen katlanabilir iPad hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. İddiaya göre cihaz, tasarım açısından Huawei MateBook Fold'dan ilham alabilir.

Apple’dan katlanabilir iPad hazırlığı! Tasarımı Huawei’yi andırabilir
Enes Çırtlık

Çinli sızıntı kaynağı @Kang, Apple’ın “dev bir katlanabilir tablet” üzerinde testler yürüttüğünü öne sürdü. İddiaya göre cihazın genel tasarımı, Huawei’nin MateBook Fold modelinden bazı izler taşıyabilir. Bu bilgiler, analist Ming-Chi Kuo’nun Apple’ın 2028 civarında katlanabilir bir iPad çıkarmayı hedeflediğine ilişkin önceki tahminleriyle de örtüşüyor.

Söz konusu cihazın açıldığında 18 ila 20 inç arasında bir ekran alanı sunması, katlandığında ise nispeten taşınabilir kalması bekleniyor.

KATLANABİLİR İPAD’İN EKRANINDA ULTRA İNCE CAM KULLANILABİLİR

Ming-Chi Kuo, daha önce yaptığı açıklamalarda Apple’ın katlanabilir iPad modelinde ultra ince cam (UTG) koruma katmanı kullanacağını belirtmişti. Cam malzemelerinin yalnızca Corning’in Gorilla Glass markası tarafından tedarik edilmesi beklenirken General Interface Solutions (GIS) şirketinin kesim, kenar işleme, kalite kontrol ve paketleme gibi üretimin kritik arka aşamalarından sorumlu olacağı öngörülüyor.

Aynı tedarikçiler, Apple’ın katlanabilir iPhone modeli de dâhil olmak üzere daha geniş kapsamlı katlanabilir cihaz çalışmalarıyla da ilişkilendiriliyor.

Apple’dan katlanabilir iPad hazırlığı! Tasarımı Huawei’yi andırabilir 1

HUAWEI MATEBOOK FOLD’UN ÖZELLİKLERİ

Huawei’nin Kirin X90 Plus işlemcili en yeni MateBook Fold modeli, Ağustos 2026’da 24.999 yuan başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü. Cihaz, tamamen açıldığında bir tarafı yalnızca 7,3 mm kalınlığında olan 18 inç büyüklüğünde çift katmanlı katlanabilir OLED ekrana sahip.

Sky White, Phantom Black ve Streamer Gold renk seçenekleriyle sunulan MateBook Fold, yerleşik standa sahip ve ekran kalemi kullanımını destekliyor. Katlandığında ise daha kompakt, dizüstü bilgisayarı andıran bir forma kavuşuyor.

Apple’dan katlanabilir iPad hazırlığı! Tasarımı Huawei’yi andırabilir 2


Huawei MateBook Fold

İLK YIL SEVKİYATLARININ SINIRLI KALMASI BEKLENİYOR

Bloomberg’den Mark Gurman’ın önceki haberlerinde de benzer bir katlanabilir cihazdan söz edilmişti. Gurman’ın aktardığı tasarım, yan yana yerleştirilmiş iki iPad Pro gibi kullanılabilecek büyük bir katlanabilir ekrana dayanıyor. Gurman'a göre Apple, bu tasarımda özellikle ekranın katlanma izini mümkün olduğunca görünmez hâle getirmeye odaklanıyor.

Katlanabilir iPad’in 2028’de piyasaya çıkması durumunda ilk yıl sevkiyatlarının 500 bin ila 1 milyon adet arasında kalabileceği tahmin ediliyor. Bu nispeten sınırlı tahmin, büyük ekranlı katlanabilir bir cihazın teknik zorluklarını ve muhtemel yüksek fiyatını yansıtıyor.

Her şey ise olası bir lansman yaklaştıkça netlik kazanacak.

Kaynak: Gizmochina

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rahibe Teresa'nın Osmanlı bağlantısı ortaya çıktıRahibe Teresa'nın Osmanlı bağlantısı ortaya çıktı
723 yıllık hastane! İçinde Türkiye'nin en kaliteli termal suyu var723 yıllık hastane! İçinde Türkiye'nin en kaliteli termal suyu var

Anahtar Kelimeler:
Apple Huawei iPad tablet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı

Şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı

İkinci el araçta sert fren: Günde 5 bin kişi gelirken 100'e düştü

İkinci el araçta sert fren: Günde 5 bin kişi gelirken 100'e düştü

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.