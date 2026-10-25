Apple’dan katlanabilir iPad hazırlığı! Tasarımı Huawei’yi andırabilir

Çinli sızıntı kaynağı @Kang, Apple’ın “dev bir katlanabilir tablet” üzerinde testler yürüttüğünü öne sürdü. İddiaya göre cihazın genel tasarımı, Huawei’nin MateBook Fold modelinden bazı izler taşıyabilir. Bu bilgiler, analist Ming-Chi Kuo’nun Apple’ın 2028 civarında katlanabilir bir iPad çıkarmayı hedeflediğine ilişkin önceki tahminleriyle de örtüşüyor.

Söz konusu cihazın açıldığında 18 ila 20 inç arasında bir ekran alanı sunması, katlandığında ise nispeten taşınabilir kalması bekleniyor.

KATLANABİLİR İPAD’İN EKRANINDA ULTRA İNCE CAM KULLANILABİLİR

Ming-Chi Kuo, daha önce yaptığı açıklamalarda Apple’ın katlanabilir iPad modelinde ultra ince cam (UTG) koruma katmanı kullanacağını belirtmişti. Cam malzemelerinin yalnızca Corning’in Gorilla Glass markası tarafından tedarik edilmesi beklenirken General Interface Solutions (GIS) şirketinin kesim, kenar işleme, kalite kontrol ve paketleme gibi üretimin kritik arka aşamalarından sorumlu olacağı öngörülüyor.

Aynı tedarikçiler, Apple’ın katlanabilir iPhone modeli de dâhil olmak üzere daha geniş kapsamlı katlanabilir cihaz çalışmalarıyla da ilişkilendiriliyor.

HUAWEI MATEBOOK FOLD’UN ÖZELLİKLERİ

Huawei’nin Kirin X90 Plus işlemcili en yeni MateBook Fold modeli, Ağustos 2026’da 24.999 yuan başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü. Cihaz, tamamen açıldığında bir tarafı yalnızca 7,3 mm kalınlığında olan 18 inç büyüklüğünde çift katmanlı katlanabilir OLED ekrana sahip.

Sky White, Phantom Black ve Streamer Gold renk seçenekleriyle sunulan MateBook Fold, yerleşik standa sahip ve ekran kalemi kullanımını destekliyor. Katlandığında ise daha kompakt, dizüstü bilgisayarı andıran bir forma kavuşuyor.

İLK YIL SEVKİYATLARININ SINIRLI KALMASI BEKLENİYOR

Huawei MateBook Fold

Bloomberg’den Mark Gurman’ın önceki haberlerinde de benzer bir katlanabilir cihazdan söz edilmişti. Gurman’ın aktardığı tasarım, yan yana yerleştirilmiş iki iPad Pro gibi kullanılabilecek büyük bir katlanabilir ekrana dayanıyor. Gurman'a göre Apple, bu tasarımda özellikle ekranın katlanma izini mümkün olduğunca görünmez hâle getirmeye odaklanıyor.

Katlanabilir iPad’in 2028’de piyasaya çıkması durumunda ilk yıl sevkiyatlarının 500 bin ila 1 milyon adet arasında kalabileceği tahmin ediliyor. Bu nispeten sınırlı tahmin, büyük ekranlı katlanabilir bir cihazın teknik zorluklarını ve muhtemel yüksek fiyatını yansıtıyor.

Her şey ise olası bir lansman yaklaştıkça netlik kazanacak.

Kaynak: Gizmochina