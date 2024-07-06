Avrupa sokaklarında yalnız kurt! 'Bozkurt' işareti tartışmaları sürerken, viral olan görüntü
Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Avrupa'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Fransa’nın başkenti Paris’te çekilen görüntüler hızla yayıldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.