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29 dakika önce

Avrupa sokaklarında yalnız kurt! 'Bozkurt' işareti tartışmaları sürerken, viral olan görüntü

Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Avrupa'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Fransa’nın başkenti Paris’te çekilen görüntüler hızla yayıldı.

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