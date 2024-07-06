Avrupa sokaklarında yalnız kurt! 'Bozkurt' işareti tartışmaları sürerken, viral olan görüntü

Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Avrupa'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Fransa’nın başkenti Paris’te çekilen görüntüler hızla yayıldı.