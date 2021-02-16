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Barbaros Yoloğlu sevgilisi kim? Barbaros Yoloğlu'ndan yeni açıklama

16.02.2021 08:35 | Son Güncelleme:
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Barbaros Yoloğlu sevgilisi kim? Barbaros Yoloğlu'ndan yeni açıklama

Barbaros Yoloğlu Instagram'da gündem olan bir açıklamada bulundu. MasterChef Barbaros Yoloğlu sevgilisi de merak konusu olurken yeni açıklama dikkat çekti. İşte o açıklama ve Barbaros Yoloğlu'nun sevgilisi...

TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef 2020'ye damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya yenilen Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Herkes cinsel yönelimini açıkladığını düşünürken Barbaros Yoloğlu şaşırtan bir açıklama daha yaptı.

Barbaros Yoloğlu sevgilisi de bu açıklamadan sonra merak konusu oldu.

Ekran Alıntısı

Şule İdil Aydın da sevgilisi Barbaros Yoloğlu'nun sözlerine benzer sözleri paylaştı.

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BARBAROS YOLOĞLU SEVGİLİSİNE KALP KOYDU

Barbaros Yoloğlu ve sevgilisi kafaları karıştırırken ünlü yarışmacıdan yeni bir açıklama daha geldi. Barbaros Yoloğlu cinsel tercihiyle ilgili gelen yorumlara yanıt olarak şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Bugün sevgiyi anlatmak için kullandığım cümlelerim tek bir gruba bağlanmış olması kalıplarla yaşadığımızın en büyük göstergesi bence. Tıpkı sevgiyi bir güne bir renge sığdırmak gibi.

MasterChef Barbaros Yoloğlu'dan cinsel tercih itirafıMasterChef Barbaros Yoloğlu'dan cinsel tercih itirafı

Tartışmalara bir son vererek söylemek isterim ki kız arkadaşım benim gökkuşağım. Hayatımı renklendiren yüzüme gülümseme konduran en yağmurlu günler sonrasında ışığıyla renk saçan... Sizin hayatınızın gökkuşağı ne ise kıymetini bilin ve bence tüm renkleri sevin."

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