Bayrampaşa'da motosikletlinin tek tekerlek üzerinde tehlikeli yolculuğu

BAYRAMPAŞA O-3 Karayolu'nda, motosiklet sürücüsü, uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi. Sürücünün hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.