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Bayrampaşa'da motosikletlinin tek tekerlek üzerinde tehlikeli yolculuğu

Mynet Haber

Mynet Haber

39 dakika önce

BAYRAMPAŞA O-3 Karayolu'nda, motosiklet sürücüsü, uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi. Sürücünün hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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