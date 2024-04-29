Bayrampaşa'da motosikletlinin tek tekerlek üzerinde tehlikeli yolculuğu
Mynet Haber
39 dakika önce
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BAYRAMPAŞA O-3 Karayolu'nda, motosiklet sürücüsü, uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi. Sürücünün hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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