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Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

İlişkileriyle gündeme bomba gibi düşen evlilikleriyle gündemde kalmaya devam eden Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı hakkındaki boşanma iddiaları doğru çıktı! Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın evliliği üzerinde şu sıralar kara bulutlar dolaşıyor. Geçen sene evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanacağı iddia edildi.

Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programının sunucularına mesajla ulaşan Acun Ilıcalı, 'Boşanıyoruz, haberler doğru' dedi.

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI BOŞANIYOR

Bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları öğrenilen Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti sonunda kararını verdi.

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İddiaya göre ikilinin dün itibariyle dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda net bir karara vardıkları öğrenildi. Acun ve Şeyma Ilıcalı anlaşmalı olarak boşanıyor. Şeyma Subaşı sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor.

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Taraflar konuyu onaylamasa da sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor. 2. Sayfa'nın iddiasına göre ise Acun Ilıcalı yuvayı kurtarmak için 3-4 aydır çabalıyor.

Acun Ilıcalı ile evlendikten sonra yaşadığı lüks hayatı Instagram hesabından paylaşarak ve verdiği röportajlarla adından sıkça bahsettiren Şeyma Subaşı boşanmayla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı eylül 2017'de Fransa'da evlenmişlerdi. Çiftin, Melisa adında 4 yaşında bir kızları var.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
TOPLUMUN AİLE YAPISINI BOZAN GENÇ KIZLARIN BEYİNLERİNE FUHŞU EKEN BU ACUNUN EN KISA SÜEREDE HAPSE ATILMASI GEREKİR ARTIK. BU MİLLETİN DERİN DOKULARI İLE OYNAYAN KİM VARSA EN AĞIR CEZAYI MUTLAKA ALMALI ARTIK. ACUN EN BÜYÜK İNGİLTERE AJANIDIR. MÜSLÜMAN MİLLETİMİZE YETERİNCE ZARAR VERDİ 30 YILLIK ŞÖHRET OYUNU İLE.NOKTA.
yuva yıkanın yuvası olmazmış bir kez daha gördük!!
acun zeynebi şeyma ile şeyma acunu cağatay ile sonra aynı acun deren talu ile... Hayırlı işlerrrr...
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