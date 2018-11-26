Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın evliliği üzerinde şu sıralar kara bulutlar dolaşıyor. Geçen sene evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanacağı iddia edildi.

Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programının sunucularına mesajla ulaşan Acun Ilıcalı, 'Boşanıyoruz, haberler doğru' dedi.

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI BOŞANIYOR

Bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları öğrenilen Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti sonunda kararını verdi.

İddiaya göre ikilinin dün itibariyle dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda net bir karara vardıkları öğrenildi. Acun ve Şeyma Ilıcalı anlaşmalı olarak boşanıyor. Şeyma Subaşı sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor.

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Taraflar konuyu onaylamasa da sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor. 2. Sayfa'nın iddiasına göre ise Acun Ilıcalı yuvayı kurtarmak için 3-4 aydır çabalıyor.

Acun Ilıcalı ile evlendikten sonra yaşadığı lüks hayatı Instagram hesabından paylaşarak ve verdiği röportajlarla adından sıkça bahsettiren Şeyma Subaşı boşanmayla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı eylül 2017'de Fransa'da evlenmişlerdi. Çiftin, Melisa adında 4 yaşında bir kızları var.



