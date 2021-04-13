Bu kediler servet değerinde! Dünyanın en pahalı kedi türleri

Öncelikle, sokaklarda ve barınaklarda zor şartlar altında yaşamaya çalışan kedileri sahiplenmenin, satın almaktan çok daha önemli olduğunu vurgulayalım ve yazımıza 'satın alma sahiplen' hatırlatmasıyla başlayalım.

TOYGER KEDİSİ

Tüyleri, rengi tam bir minyatür kaplan gibi olan bu türün ağırlığı 7 ile 12 kg arasında değişebiliyor. Tüylerinin doğal parlaklığı göz alıcı olan bu türün fiyatı 2000 dolardan başlıyor.

MAVİ RUS KEDİSİ

Tüylerinin gümüş-mavi renkte oluşu onu diğer türlerden farklı kılıyor. Sakin ve asil bir görünüşü olan bu türün fiyatı 3000 dolar değerinde…

CALİFORNİA SPANGLED KEDİSİ

Mısır kedileri ile Güney Afrika kedilerinin çiftleşmesiyle ortaya çıkan melez bir kedi türüdür. Siyah, bronz, mavi ve altın tonlarında olan tüy renkleriyle dikkat çeken bu türün fiyatı 2500 dolardan başlıyor.

SFENKS KEDİSİ

Kökeni Kanada'ya dayanan bu tür, alışık olduğumuz kedilerden biraz farklı. Tüysüz bir gövdesi olan ve vücudu kalın bir dokuyla kaplı olduğu için bakımı da oldukça zahmetli olan bu türün fiyatı 3500 dolardan başlıyor.

PETERBALD KEDİSİ

Sfenks türü gibi tüysüz olan bu ırkın kulakları fazlaca büyük oluyor. Soğuk ve sıcak havadan hoşlanmayan bu kedi türüyle yaşamak biraz zahmetli olabilir. Fiyatı 4000 dolar değerinde.