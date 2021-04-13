Bu kediler servet değerinde! Dünyanın en pahalı kedi türleri

Öncelikle, sokaklarda ve barınaklarda zor şartlar altında yaşamaya çalışan kedileri sahiplenmenin, satın almaktan çok daha önemli olduğunu vurgulayalım ve yazımıza 'satın alma sahiplen' hatırlatmasıyla başlayalım.
Tüyleri, rengi tam bir minyatür kaplan gibi olan bu türün ağırlığı 7 ile 12 kg arasında değişebiliyor. Tüylerinin doğal parlaklığı göz alıcı olan bu türün fiyatı 2000 dolardan başlıyor.
Tüylerinin gümüş-mavi renkte oluşu onu diğer türlerden farklı kılıyor. Sakin ve asil bir görünüşü olan bu türün fiyatı 3000 dolar değerinde…
Mısır kedileri ile Güney Afrika kedilerinin çiftleşmesiyle ortaya çıkan melez bir kedi türüdür. Siyah, bronz, mavi ve altın tonlarında olan tüy renkleriyle dikkat çeken bu türün fiyatı 2500 dolardan başlıyor.
Kökeni Kanada'ya dayanan bu tür, alışık olduğumuz kedilerden biraz farklı. Tüysüz bir gövdesi olan ve vücudu kalın bir dokuyla kaplı olduğu için bakımı da oldukça zahmetli olan bu türün fiyatı 3500 dolardan başlıyor.
Sfenks türü gibi tüysüz olan bu ırkın kulakları fazlaca büyük oluyor. Soğuk ve sıcak havadan hoşlanmayan bu kedi türüyle yaşamak biraz zahmetli olabilir. Fiyatı 4000 dolar değerinde.
Diğer kedilerin aksine bu kediler sudan ve banyo yapmaktan çok hoşlanırlar. Benekli tüyleri onları diğer türlerden kolaylıkla ayırabiliyor. Fiyatı 10000 dolar civarında olan bu tür çok nadir bulunuyor.
En pahalı kedi cinsi olan Ashera için bilim adamlarının özel çalışması desek yanlış olmaz. Asya Leopar kedisi ile Afrika Serval kedisinin çifleşritilmesi ve gen diziliminin özel olarak hizalanması ile bu kedi türü elde ediliyor. Sipariş verdikten 1 yıl sonra satın alabileceğiniz bu türün fiyatı 20000 dolar değerinde...
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