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Bu kediler servet değerinde! Dünyanın en pahalı kedi türleri

Elif Yaman Elif Yaman
13.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde beslemek için en çok tercih edilen hayvanlardan biri de kedilerdir. Küçük oluşları, tatlı yaramazlıkları ve oyuncu mizaca sahip olmaları onları vazgeçilmez kılar. Kediseverler için tür gözetmeksizin her kedi eşittir. Çünkü onlar için her kedi zararsız, sevgi dolu ve ilgiye muhtaçtır. Elbette ki tüylü dostlarımızın bizdeki değeri paha biçilemez ancak maalesef bazı kediler ırklarına göre, dünyada az veya çok bulunma oranlarına göre fahiş fiyatlara satılabiliyor.

Bu kediler servet değerinde! Dünyanın en pahalı kedi türleri

Öncelikle, sokaklarda ve barınaklarda zor şartlar altında yaşamaya çalışan kedileri sahiplenmenin, satın almaktan çok daha önemli olduğunu vurgulayalım ve yazımıza 'satın alma sahiplen' hatırlatmasıyla başlayalım.

TOYGER KEDİSİ

Toyger

Tüyleri, rengi tam bir minyatür kaplan gibi olan bu türün ağırlığı 7 ile 12 kg arasında değişebiliyor. Tüylerinin doğal parlaklığı göz alıcı olan bu türün fiyatı 2000 dolardan başlıyor.

MAVİ RUS KEDİSİ

Rus Kedisi

Tüylerinin gümüş-mavi renkte oluşu onu diğer türlerden farklı kılıyor. Sakin ve asil bir görünüşü olan bu türün fiyatı 3000 dolar değerinde…

CALİFORNİA SPANGLED KEDİSİ

California Spangled Kedisi

Mısır kedileri ile Güney Afrika kedilerinin çiftleşmesiyle ortaya çıkan melez bir kedi türüdür. Siyah, bronz, mavi ve altın tonlarında olan tüy renkleriyle dikkat çeken bu türün fiyatı 2500 dolardan başlıyor.

SFENKS KEDİSİ

Sfenks Kedisi

Kökeni Kanada'ya dayanan bu tür, alışık olduğumuz kedilerden biraz farklı. Tüysüz bir gövdesi olan ve vücudu kalın bir dokuyla kaplı olduğu için bakımı da oldukça zahmetli olan bu türün fiyatı 3500 dolardan başlıyor.

PETERBALD KEDİSİ

Peterbald Kedisi

Sfenks türü gibi tüysüz olan bu ırkın kulakları fazlaca büyük oluyor. Soğuk ve sıcak havadan hoşlanmayan bu kedi türüyle yaşamak biraz zahmetli olabilir. Fiyatı 4000 dolar değerinde.

BENGAL KEDİSİ

Bengal Kedisi

Diğer kedilerin aksine bu kediler sudan ve banyo yapmaktan çok hoşlanırlar. Benekli tüyleri onları diğer türlerden kolaylıkla ayırabiliyor. Fiyatı 10000 dolar civarında olan bu tür çok nadir bulunuyor.

ASHERA KEDİSİ

Ashera Kedisi

En pahalı kedi cinsi olan Ashera için bilim adamlarının özel çalışması desek yanlış olmaz. Asya Leopar kedisi ile Afrika Serval kedisinin çifleşritilmesi ve gen diziliminin özel olarak hizalanması ile bu kedi türü elde ediliyor. Sipariş verdikten 1 yıl sonra satın alabileceğiniz bu türün fiyatı 20000 dolar değerinde...

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