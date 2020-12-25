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Scottish fold özellikleri ve bakımı

25.12.2020 18:00 | Son Güncelleme:
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Scottish fold özellikleri ve bakımı

Scottish Fold kedi cinsi; kıvrık ve büyük kulakları, ışıl ışıl parlayan canlı gözleri ile oldukça sevimli, aynı zamanda da dikkat çekici kedi cinslerinin başında gelmektedir. Scottish Fold sahiplenmeyi düşünen yada çoktan bu tatlı dosta sahip olan biriyseniz yazımızda vereceğimiz bilgiler mutlaka işinize yarayacaktır.

İngiltere asıllı bir ırk olsa da, günümüzde neredeyse her ülkede kedi severlerin gönlünü fethetmeyi başarmıştır. Sakin yapısı ve sevecenliği ile öne çıkan bu ırk yaşadığı ortama kolay adapte oluşuyla da dikkat çekmektedir. Scottish Fold özellikleri, karakter analizi ve bakımı konusunda hassas bilgilere değindiğimiz yazımızda merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

Scottish Fold Irkının Keşfi

Scottish Fold ırkı, İskoç bir çiftçi tarafından keşfedildi. Irkın keşfine yol alan çiftçi William Ross bembeyaz tüylerle kaplı bu sevimli kediyi gördüğünde kedinin sıradışı güzelliğine hayran kaldı. Diğer kedilerden farklı olan fiziksel özellikleri, Ross’un dikkatini çekti ve ırkın keşfi bu sayede sağlandı. Irka ait ilk isimlendirmeye sahip olan Scottish Fold yavru, Ross tarafından Susie ismini aldı.

Scottish Fold, ‘’Governing Council of the Cat Fancy’’ kuruluşu tarafından resmi olarak kayıt edildi. Ancak kaydından yaklaşık olarak 10 sene sonra kulak yapısının genetik bir bozukluktan kaynaklandığı tespit edildi. Araştırmacıları tarafından bu yapısal problemin enfeksiyonlara yol açabildiği bilgisi verildi. Scottish Fold kedisi ile İran, Exotic shorthair, American Shorthair ve Birdman kedi ırkları ile çiftleştirilerek gen havuzunda genişlemeye gidildi.

Scottish Fold Özellikleri

Scottish Fold’un Fiziksel Özellikleri

Yetişkinlik yaşına gelen Scottish Fold kedileri, orta kabul edilen bir boyuta sahiptir. Diğer kedi ırklarından farklı olduklarını ilk bakışta anlamanızı sağlayacak kadar farklı olan fiziksel özellikleri ile onları görünce hemen tanıyabilirsiniz.
Bu sevimli kedi dostlarımıza ait başlıca fiziksel özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Erkekleri 4 – 6 kg, dişileri 3 – 4 kg ağırlığa sahiptir.
  • Neredeyse bütün türlerinde kısa tüy yapısı olsa da bir istisnaya sahiptir. Scottish Fold Longhair türü, bu ırkın uzun tüylü bireylerinden oluşmaktadır.
  • Tüyleri ipeksi bir yumuşaklığa ve pelüş bir oyuncak görünümüne sahiptir.
  • Belirli bir tüy renkleri yoktur. Tekir kedi rengi, beyaz renk, krem rengi, portakal rengi ve duman rengi en sık rastlanan renkler arasındadır.
  • Kafa yapıları yuvarlaktır.
  • Gözleri iri ve parlaktır. Canlı bakışları ile sizi kolayca etkileyebilirler.
  • Son olarak; en çok bilinen ve en ayırt edici özellikleri kıvrık kulaklarıdır.

Scottish Fold Karakter Özellikleri

Oldukça sıcak kanlı yapılarıyla, kendilerini kolayca sevdiren Scottish Fold’lar, araştırmacılar tarafından da teyit edilen uyumlu kişilik özelliklerine sahiptirler. Çocuklarla iyi anlaşmalarının yanında, eve gelen yabancılarla da kolayca iletişime geçerler. Farklı kedi türleri ile araları iyi olduğu gibi çoğu zaman köpek dostlarınızla da anlaşırlar. Kalabalık aileler için oldukça uyumlu bir üye olmaya aday olan Scottish Fold kediler, siz nereye giderseniz peşinizden gelecek samimi bir dosttur. Rutinden hoşlandıkları, aynı saatte beslenme ve uyumaya meyil gösterdikleri bilinir.Uyumlu, sıcakkanlı ve sevecen bir yapıya sahip olan kedi dostunuz aynı zamanda oldukça zekidir. Zeki bir bebek misali evde peşinizden ayrılmadan sizinle olmak isteyecek ve yalnız kalmaktan hoşlanmayacaktır.

Scottish Fold ve Çocuklar

Kendiliğinden sakin ve uyumlu bir yapıya sahip olan Scottish Fold kediler mırıl mırıl sesler çıkararak çocuğunuzun sakinleşmesini sağlayacaktır. Scottish Foldlar karşılıklı etkileşim gerektiren oyunları beklenilen süreden daha çabuk kavrarlar. Kesinlikle zararsız olan kedinizi çocuğunuzun yanında bıraktıktan sonra saatlerce oynamalarını izleyebilirsiniz.Oyun dışında mükemmel bir uyku arkadaşıdır.

Scottish Fold Sağlık Durumu

Scottish Fold kedilerin ömürleri yaklaşık 15 yıldır. Cana yakın dostunuz maalesef bazı kalıtsal hastalıklara sahip olabilir. Bu yatkınlıkları nedeniyle yaşam süreleri değişebilmektedir.

Öncelikle, kulak yapıları nedeniyle sık bilinen bir yanlışı düzeltmek gerekir. Kulak yapıları nedeniyle scottish fold acı çekiyor mu, scottish Fold sağır mı şeklindeki sorulara sıkça rastlanabiliyor. Bu kedi dostlarımızda sağırlık görülme olasılığı diğer cinslerde görülme olasılığı ile eş değer bir olasılık.

Bilinen ve sık rastlanan sağlık problemlerini ise şöyle sıralayabiliriz:

· Böbrek hastalıkları
· Eklem hastalıkları
· Kulak sorunları (akıntı, enfeksiyon)

Genetik mühendisleri Scottish Foldlarda görülen genetik bozukluk yatkınlığının ardından kediler üzerinde mücadele ve iyileştirme çalışmaları yürütüldü. Carnivor Genetik Araştırma biriminden Dr. Nail Todd tarafından Ar-Ge çalışmalarıyla üremeleri sağlandı.

Scottish Fold Bakımı Hakkında Önemli Noktalar

Kedinizin bakımını ve beslenme düzenini doğru belirlemeniz onun yaşam standardı için çok değerlidir. Kedi dostunuz için başlıca dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri; kulak bakımı ve temizliğidir. Kapalı kulakların temizliğini yaparak olası sorunların önüne geçebilirsiniz. Tüy bakımı konusunda zahmetli değiller. Orta derecede tüy döken kedi dostunuzun tüylerini haftada 2 veya 3 defa tarayarak sağlıklı tüylere sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ilık banyolar eşliğinde rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Ağız içerisinde oluşabilecek enfeksiyonlara karşı düzenli diş fırçalaması yapmanız önemli olan bir diğer husus. Günde bir defa ancak aksatılmadan diş fırçalanmasının sağlanması enfeksiyonlara karşı yapabileceğiniz en güzel önlem olacaktır.

Scottish Fold Beslenme Düzeni

Beslenme konusunda göstereceğiniz hassasiyet dostunuzu kesinlikle çok mutlu edecektir. Scottish fold besleyenler için verilebilecek en lezzetli tüyolar ise tahıllı, tavuklu, sebzeli, etli, balıklı, meyveli, sebzeli kuru ve yaş mamalar ile öğünlerini zenginleştirmek olabilir. Kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirmek için rutin aşılarını takip etmenizin, en az beslenmesi kadar önemli bir nokta olduğunu da unutmayın.


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