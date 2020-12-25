Scottish fold özellikleri ve bakımı

İngiltere asıllı bir ırk olsa da, günümüzde neredeyse her ülkede kedi severlerin gönlünü fethetmeyi başarmıştır. Sakin yapısı ve sevecenliği ile öne çıkan bu ırk yaşadığı ortama kolay adapte oluşuyla da dikkat çekmektedir. Scottish Fold özellikleri, karakter analizi ve bakımı konusunda hassas bilgilere değindiğimiz yazımızda merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Scottish Fold Irkının Keşfi Scottish Fold ırkı, İskoç bir çiftçi tarafından keşfedildi. Irkın keşfine yol alan çiftçi William Ross bembeyaz tüylerle kaplı bu sevimli kediyi gördüğünde kedinin sıradışı güzelliğine hayran kaldı. Diğer kedilerden farklı olan fiziksel özellikleri, Ross’un dikkatini çekti ve ırkın keşfi bu sayede sağlandı. Irka ait ilk isimlendirmeye sahip olan Scottish Fold yavru, Ross tarafından Susie ismini aldı. Scottish Fold, ‘’Governing Council of the Cat Fancy’’ kuruluşu tarafından resmi olarak kayıt edildi. Ancak kaydından yaklaşık olarak 10 sene sonra kulak yapısının genetik bir bozukluktan kaynaklandığı tespit edildi. Araştırmacıları tarafından bu yapısal problemin enfeksiyonlara yol açabildiği bilgisi verildi. Scottish Fold kedisi ile İran, Exotic shorthair, American Shorthair ve Birdman kedi ırkları ile çiftleştirilerek gen havuzunda genişlemeye gidildi.

Scottish Fold Özellikleri Scottish Fold’un Fiziksel Özellikleri Yetişkinlik yaşına gelen Scottish Fold kedileri, orta kabul edilen bir boyuta sahiptir. Diğer kedi ırklarından farklı olduklarını ilk bakışta anlamanızı sağlayacak kadar farklı olan fiziksel özellikleri ile onları görünce hemen tanıyabilirsiniz.

Bu sevimli kedi dostlarımıza ait başlıca fiziksel özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz; Erkekleri 4 – 6 kg, dişileri 3 – 4 kg ağırlığa sahiptir.

Neredeyse bütün türlerinde kısa tüy yapısı olsa da bir istisnaya sahiptir. Scottish Fold Longhair türü, bu ırkın uzun tüylü bireylerinden oluşmaktadır.

Tüyleri ipeksi bir yumuşaklığa ve pelüş bir oyuncak görünümüne sahiptir.

Belirli bir tüy renkleri yoktur. Tekir kedi rengi, beyaz renk, krem rengi, portakal rengi ve duman rengi en sık rastlanan renkler arasındadır.

Kafa yapıları yuvarlaktır.

Gözleri iri ve parlaktır. Canlı bakışları ile sizi kolayca etkileyebilirler.

Son olarak; en çok bilinen ve en ayırt edici özellikleri kıvrık kulaklarıdır. Scottish Fold Karakter Özellikleri Oldukça sıcak kanlı yapılarıyla, kendilerini kolayca sevdiren Scottish Fold’lar, araştırmacılar tarafından da teyit edilen uyumlu kişilik özelliklerine sahiptirler. Çocuklarla iyi anlaşmalarının yanında, eve gelen yabancılarla da kolayca iletişime geçerler. Farklı kedi türleri ile araları iyi olduğu gibi çoğu zaman köpek dostlarınızla da anlaşırlar. Kalabalık aileler için oldukça uyumlu bir üye olmaya aday olan Scottish Fold kediler, siz nereye giderseniz peşinizden gelecek samimi bir dosttur. Rutinden hoşlandıkları, aynı saatte beslenme ve uyumaya meyil gösterdikleri bilinir.Uyumlu, sıcakkanlı ve sevecen bir yapıya sahip olan kedi dostunuz aynı zamanda oldukça zekidir. Zeki bir bebek misali evde peşinizden ayrılmadan sizinle olmak isteyecek ve yalnız kalmaktan hoşlanmayacaktır.

Scottish Fold ve Çocuklar Kendiliğinden sakin ve uyumlu bir yapıya sahip olan Scottish Fold kediler mırıl mırıl sesler çıkararak çocuğunuzun sakinleşmesini sağlayacaktır. Scottish Foldlar karşılıklı etkileşim gerektiren oyunları beklenilen süreden daha çabuk kavrarlar. Kesinlikle zararsız olan kedinizi çocuğunuzun yanında bıraktıktan sonra saatlerce oynamalarını izleyebilirsiniz.Oyun dışında mükemmel bir uyku arkadaşıdır. Scottish Fold Sağlık Durumu Scottish Fold kedilerin ömürleri yaklaşık 15 yıldır. Cana yakın dostunuz maalesef bazı kalıtsal hastalıklara sahip olabilir. Bu yatkınlıkları nedeniyle yaşam süreleri değişebilmektedir. Öncelikle, kulak yapıları nedeniyle sık bilinen bir yanlışı düzeltmek gerekir. Kulak yapıları nedeniyle scottish fold acı çekiyor mu, scottish Fold sağır mı şeklindeki sorulara sıkça rastlanabiliyor. Bu kedi dostlarımızda sağırlık görülme olasılığı diğer cinslerde görülme olasılığı ile eş değer bir olasılık. Bilinen ve sık rastlanan sağlık problemlerini ise şöyle sıralayabiliriz: · Böbrek hastalıkları

· Eklem hastalıkları

· Kulak sorunları (akıntı, enfeksiyon)