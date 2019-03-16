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Buket Aydın'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 16.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Kanal D Haber'in sunucusu Buket Aydın'ın geçmişe ait fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın eski fotoğraflarına, "Estetik bir insanı bu kadar mı değiştirir tanıyamadım resmen." yorumunu yaptı.

Buket Aydın'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı

Kanal D haber sunucusu Buket Aydın'ın estetiksiz fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

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"GÜZELLİK BİR KANDIRMACAYMIŞ"

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı, Buket Aydın'ın estetiksiz eski fotoğrafları gündem oldu. Aydın'ın eski fotoğraflarına çok sayıda yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın eski fotoğraflarına, "Estetik bir insanı bu kadar mı değiştirir tanıyamadım resmen." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Demek güzellik ilizyondan ibaret bir kandırmacaymış" yorumunu yaptı.

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BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Aydın, Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.

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Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo'dan Kanaltürk'e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk'te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk'ten TRT Türk kanalına geçti.

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TRT Türk'te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011'de NTV'ye transfer oldu. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yaptı.

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2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D'de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Kanal D'deki sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk'te "40" adında bir sohbet programın sunuculuğunu üstleniyor.

Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi de olan Aydın, 2013 yılında iş insanı Erce Baykal'la evlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın estetiksiz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
E okadar estetikle güzelleşen hatun varken bu arkadaşın haberi neden.
çok tatlı ya
Doğal Hali Daha Güzelmiş Yazık olmuş
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