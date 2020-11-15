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Buse Varol ve Alişan'dan romantik kutlama: Üç seneye iki çocuk sığdırdık

15.11.2020 23:07 | Son Güncelleme:
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Buse Varol ve Alişan'dan romantik kutlama: Üç seneye iki çocuk sığdırdık

Alişan-Buse Varol çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla birlikteliklerinin dördüncü yılını kutladı. İkilinin gönderilerine takipçilerinden beğeni yağdı.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çift, Instagram hesaplarından birlikteliklerinin dördüncü yılını kutladı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ANNESİ"

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesini şu sözlerle yayınladı:

İlk fotoğraflarımızdan biri... Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen üç yıl... Sevgiyle, aşkla, saygıyla... Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım. Dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim.

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"ÜÇ SENEYE İKİ ÇOCUK SIĞDIRDIK"

Varol da, şarkıcı ile pozunu şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı:

Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın.

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Buse Varol, geçtiğimiz aylarda "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu da açıklamıştı.


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