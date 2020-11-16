Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? Instagram paylaştığı fotoğrafla açıklama yaptı!

Ocak ayından beri birlikte olduğu Cem Yılmaz ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Serenay Sarıkaya tatile çıktı.

Tailinden kesitleri paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına "Karantina" notunu düştü.

Sarıkaya'nın bir paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, daha önce eski sevgilisi Kerem Bürsin'in de giydiği bornozu sosyal medya hesabından paylaştı. Serenay'ın paylaşımı ‘Kerem Bürsin ile barıştı mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medyada çok konuşulan fotoğraftan sonra Sarıkaya açıklama yaptı. Oyuncu, "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler" şeklinde konuştu.

Sarıkaya ardından da arkadaşı Seda Çeliktürk'e tatile çıktığını duyurdu ve bu fotoğrafı paylaştı.



