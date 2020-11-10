MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 103. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Cumali'ye eşi Damla ve kardeşi Selim'den büyük şok! Çukur 102. son bölümde neler oldu?

Çukur 103. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Cumali'ye eşi Damla ve kardeşi Selim'den büyük şok! Çukur 102. son bölümde neler oldu?

10.11.2020 01:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 102. son bölümüyle 9 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'un 103. yeni bölümünden de ilk sahne yayınlandı. Koçovalılar'ın evinde yaşanan gergin anların ekrana geldiği sahnede tüm ev halkının Cumali'ye tavır aldığı görülüyor. Eşi Damla operasyona giderken kendisini bırakan Cumali'nin yüzüne bile bakmıyor. Gördüğü tepki karşısında sinirlenen Cumali'nin ne yapacağı merakla bekleniyor. İşte Çukur 103. yeni bölüm ilk sahnesi ve 102. son bölümde yaşananlar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 16 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 103. yeni bölümünde Cumali Koçovalı ile ailesi arasında gergin anlar yaşanacak.

Çukur (1)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali, Efsun'a silahını doğrulttuğu anlarda Yamaç'ın gelmesiyle şok edici gerçeklerle yüzleşti. Efsun'un hamile olduğunu söyleyen Yamaç, Cumali'yi durdurmayı başardı ancak İdris'in katillerinden birinin, Yamaç'ın çocuğuna hamile olması gerçeği Cumali'yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Yamaç, Çağatay'ın verdiği yeni görev için harekete geçerken karşısında Çukur'u bulunca şoke oldu.

Çukur (8)

Selim ve Çukurlular, silah alışverişi için geldikleri yerde Erdenetler'in saldırısına uğradı. Yamaç, saldırdıkları kişilerin Çukur olduğunu görünce onları korumak için elinden geleni yaptı.

Çukur hakkında suç duyurusu! 'Emniyetin ve benim moral motivasyonumu...'Çukur hakkında suç duyurusu! 'Emniyetin ve benim moral motivasyonumu...'

Çukurlular'ı saldırıdan sağ salim kurtarmayı başardı ancak silahları ve parayı geri alamadı. Erdenetler'in Çukur'a bir kez daha zarar vermesi üzerine harekete geçen Yamaç, bunun bedelini ödetmek için nefesleri kesen bir hamle yapmaya hazırdı. Murtaza'nın da Yamaç'a yardım etmek istemesi ise herkese büyük sürpriz oldu.

Çukur (6)
Diğer tarafta Çukur da uğradıkları saldırıdan sonra bir çıkar yol ararken Cumali, Erdenetler'den paraları geri alacağını söyledi. Bunun için Aliço'dan yardım isteyen Cumali'ye gizli bir destek Yamaç'tan geldi.
Çukur (7)

Aliço'ya, Cumali'ye iletmesi için bir adres veren Yamaç, böylelikle Erdenetler'in altın taşıyacağı tırın yerini söyledi. Adresi alır almaz harekete geçen Cumali, altın yüklü tıra saldırmak için pusuda beklerken Yamaç da yardıma geldi. Cumali'nin Yamaç'a olan öfkesi aralarında yine gerilime neden olsa da iki kardeşin çıkan çatışmada birbirini kolladığı anlar aralarındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

Çukur (3)
Finalde Çağatay Erdenet soyulduklarını öğrenince büyük bir öfke yaşarken, Çukur'un intikamını alan Yamaç'ın keyifli halleri dikkat çekti. Yamaç ve Çağatay arasında yaşanan çekişmede bundan sonra neler olacağı ise büyük merak konusu oldu.
Çukur (4)
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Alev Alev 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bu yüzüğü tekrar takmak için bana yalvaracaksın" Alev Alev yeni bölümde neler olacak?Alev Alev 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bu yüzüğü tekrar takmak için bana yalvaracaksın" Alev Alev yeni bölümde neler olacak?
Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İletişim Başkanlığı duyurdu: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

İletişim Başkanlığı duyurdu: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!

Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!

Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt

Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt

Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama

Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama

Dünyayı sarsan sözler: 3. Dünya savaşı çıkabilir

Dünyayı sarsan sözler: 3. Dünya savaşı çıkabilir

İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Diğer Haberler

Alev Alev 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bu yüzüğü tekrar takmak için bana yalvaracaksın" Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

Alev Alev 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bu yüzüğü tekrar takmak için bana yalvaracaksın" Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

Ramo 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ailesini korumak isteyen Ramo ne yapacak?

Ramo 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ailesini korumak isteyen Ramo ne yapacak?

Babil dizisi bitiyor mu? Babil'in final bölümü ne zaman?

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Yasak Elma'ya flaş transferler! İşte Yasak Elma'nın yeni oyuncuları

Yasak Elma'ya flaş transferler! Ünlü oyuncular katıldı

Prenses Diana’lı The Crown 4. sezonda neler olacak?

Prenses Diana’lı The Crown 4. sezonda neler olacak?

Sihirli Annem yeniden çekiliyor! İşte Sihirli Annem'in kadrosu

İşte yeniden çekilen Sihirli Annem'in kadrosu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.