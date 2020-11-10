Çukur 103. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Cumali'ye eşi Damla ve kardeşi Selim'den büyük şok! Çukur 102. son bölümde neler oldu?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 16 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 103. yeni bölümünde Cumali Koçovalı ile ailesi arasında gergin anlar yaşanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali, Efsun'a silahını doğrulttuğu anlarda Yamaç'ın gelmesiyle şok edici gerçeklerle yüzleşti. Efsun'un hamile olduğunu söyleyen Yamaç, Cumali'yi durdurmayı başardı ancak İdris'in katillerinden birinin, Yamaç'ın çocuğuna hamile olması gerçeği Cumali'yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Yamaç, Çağatay'ın verdiği yeni görev için harekete geçerken karşısında Çukur'u bulunca şoke oldu.

Selim ve Çukurlular, silah alışverişi için geldikleri yerde Erdenetler'in saldırısına uğradı. Yamaç, saldırdıkları kişilerin Çukur olduğunu görünce onları korumak için elinden geleni yaptı.

Çukurlular'ı saldırıdan sağ salim kurtarmayı başardı ancak silahları ve parayı geri alamadı. Erdenetler'in Çukur'a bir kez daha zarar vermesi üzerine harekete geçen Yamaç, bunun bedelini ödetmek için nefesleri kesen bir hamle yapmaya hazırdı. Murtaza'nın da Yamaç'a yardım etmek istemesi ise herkese büyük sürpriz oldu.