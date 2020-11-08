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Çukur hakkında suç duyurusu! 'Emniyetin ve benim moral motivasyonumu...'

08.11.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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Çukur hakkında suç duyurusu! 'Emniyetin ve benim moral motivasyonumu...'

Yayınlandığı günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Çukur emekli bir polisi kızdırdı. Emekli polis Selçuk Olcay, Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinde, gençlerin suça teşvik edildiği ve Türk Polis Teşkilatı'nın aşağılandığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çukur dizisiyle ilgili emekli polis Selçuk Olcay harekete geçti. Emekli polis Selçuk Olcay, 'Çukur' isimli dizide gençlerin suça teşvik edildiği ve Türk Polis Teşkilatı'nın aşağılandığını iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kanal ve yapım şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

avcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 23 Ekim 2017 tarihinden bu yana yayınlanan dizinin farklı bölümlerinde yer alan suça konu sahneler anlatıldı. Dilekçede, dizi hakkında birçok şikayetin yapıldığı ve şikayetlerde ailelerin dizi nedeniyle korku ve endişe yaşadıkları belirtildi.

"TÜRK EMNİYET TEŞKİLATI KÜÇÜK DÜŞÜRÜLEREK..."

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 'Çukur' dizisine cezalar verildiğinin anlatıldığı dilekçede, "Deliller, şikayetler, basında ve sosyal medyada 'Çukur' dizisinden etkilenen gençlerin devlet organlarını ve özellikle Türk Emniyet Teşkilatını aşağılayarak halkın gözünde küçük düşürerek, güvensizlik oluşturmaktadır. Gençleri suça teşvik etmekte ve uyuşturucuya özendirmektedir. Hayal ürünü dahi olsa dizilerin gerçeklikten uzak, devlet organlarına ve Türk milletinin kültürüne zarar verici nitelikte sahnelere yer verilmesi emniyet ve asayiş olaylarının artmasını teşvik edici niteliktedir" denildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Dünyada saygınlığıyla tanınan Türk Polis Teşkilatında 22 yıl görev yapmış ve görev süremi tamamlayarak emekliye ayrılmış bir emniyet mensubu olarak, Türkiye'nin bütün bölgelerinde zor şartlara rağmen üstün başarılar gösteren teşkilat mensubu arkadaşlarımın ve benim moral ve motivasyonumu etkileyen bu tür dizilerinin yapımında ve yayınından sorumlu kişiler hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılması talep ederim" ifadelerine yer verildi.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Dilekçede, dizinin yayınlandığı kanal ve yapım şirketi yetkililerin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından 5 yıl 6 aydan 12 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. (İHA)

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