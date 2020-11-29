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Çukur 105. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Sinan Engin ve Kahraman Koçovalı'nın sürpriz sahnesi

29.11.2020 22:19 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 105. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin Çukur'un yeni bölümüne konuk oluyor. Çukur'un fragmanında Sinan Engin ile Kahraman Koçovalı'nın sahnesi dikkat çekiyor. Diğer yandan ise ailesine veda eden Selim’in düşünceli halleri dikkat çekerken, Çağatay Erdenet’in “Ben sizin zaafınızı biliyorum!” sözleri üzerine neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı.

Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 13. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kahraman Koçovalı’nın umutla ilgili sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Emmi’nin karşısına çıkan Yamaç heyecanı yükseltiyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay Cumali'yi öldürecek mi? Çukur'da Cumali'den duygusal veda!Çukur 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay Cumali'yi öldürecek mi? Çukur'da Cumali'den duygusal veda!

Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek.

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Yamaç ve Cumali, İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak.

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Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak.

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Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

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