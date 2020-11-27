Çukur 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay Cumali'yi öldürecek mi? Çukur'da Cumali'den duygusal veda!

Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 13. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Cumali'nin, Çağatay'ın karşısına çıktığı tanıtımda Çağatay, Çukur'un tapularını ancak Cumali öldüğünde kardeşine vereceğine söyleyerek herkesi şoke ediyor. Çağatay Erdenet'in "Tapuları almaya mı geldiniz? Bunları size vermeyeceğim. Ama söz veriyorum yarın akşam kardeşinize vereceğim. Siz öldükten sonra. Şimdi gidin sevdiklerinizle bir akşam yemeği yiyin, güzel vakit

geçirin. Cumali bey cehennemde görüşürüz" sözleri dikkat çekiyor.

CUMALİ'DEN AİLESİNE DUYGUSAL VEDA

Kardeşi Yamaç ile barışan Cumali ise ailesiyle birlikte son defa yemek yiyor. Cumali, Selim ve Yamaç'a "Birbirinize iyi bakacaksınız. Anlaştık mı aslan parçaları" nasihatinde bulunuyor.

Cumali'nin vedayı andıran hareketleri dikkat çekerken akıllara, "Çağatay, Cumali'nin sonunu getirecek mi?" sorusu geliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek.

Yamaç ve Cumali, İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak.