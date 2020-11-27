Çukur 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay Cumali'yi öldürecek mi? Çukur'da Cumali'den duygusal veda!

Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 13. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Cumali'nin, Çağatay'ın karşısına çıktığı tanıtımda Çağatay, Çukur'un tapularını ancak Cumali öldüğünde kardeşine vereceğine söyleyerek herkesi şoke ediyor. Çağatay Erdenet'in "Tapuları almaya mı geldiniz? Bunları size vermeyeceğim. Ama söz veriyorum yarın akşam kardeşinize vereceğim. Siz öldükten sonra. Şimdi gidin sevdiklerinizle bir akşam yemeği yiyin, güzel vakit
geçirin. Cumali bey cehennemde görüşürüz" sözleri dikkat çekiyor.
Kardeşi Yamaç ile barışan Cumali ise ailesiyle birlikte son defa yemek yiyor. Cumali, Selim ve Yamaç'a "Birbirinize iyi bakacaksınız. Anlaştık mı aslan parçaları" nasihatinde bulunuyor.
Cumali'nin vedayı andıran hareketleri dikkat çekerken akıllara, "Çağatay, Cumali'nin sonunu getirecek mi?" sorusu geliyor.
Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek.
Yamaç ve Cumali, İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak.
Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak.
Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.
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