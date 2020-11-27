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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 27 Kasım Cuma sonuçları

27.11.2020 22:42 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 27 Kasım Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 27 Kasım Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Doya Doya Moda'da hafta finalinin konsepti ise "roman şıklığı" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 27 Kasım Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu.

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DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda jürisinin belirlediği konseptler ile hafta boyunca en iyi kombinleri oluşturan isim altın bilezik ve kolyenin sahibi oldu. Doya Doya Moda'da haftanın birincisi Bahar Candan oldu.
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27 KASIM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda jürisi bu haftaya özel eleme yapılmayacağını açıkladı. Yarışmadan geçen hafta ise Rümeysa Buyuran elenmişti.

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