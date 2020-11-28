Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 27 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 27 Kasım Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 585. bölümünde gelinle en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Kasım Cuma yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alan yarışmacı belli oldu. Bu hafta toplamda 63 puan toplayabilen Elif elenerek yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelini 94 puanla Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını alan Gizem oldu.



