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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 27 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

28.11.2020 00:19 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 27 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışması 27 Kasım Cuma günü haftanın finaliyle izleyicisinin karşısına çıktı. Hafta finalinde kazanan ve yarışmaya veda edecek isimler belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? İşte 27 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta sonuçları.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 27 Kasım Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 585. bölümünde gelinle en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Kasım Cuma yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alan yarışmacı belli oldu. Bu hafta toplamda 63 puan toplayabilen Elif elenerek yarışmaya veda etti.

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GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelini 94 puanla Gizem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını alan Gizem oldu.

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