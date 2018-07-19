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Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Ece Erken'in verdiği röportajda Adnan Oktar ve suç örgütü hakkında olumlu şeyler söylediği ortaya çıktı.

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Sunucu Ece Erken'den Adnan Okar'ı hiç görmediğini söylemişti. Ancak Ece Erken'in A9 TV'de verdiği röportajda Oktar ve yanındakiler adına olumlu şeyler söylediği röportajı ortaya çıktı.

Erken'in verdiği röportajda Oktar'ın kanalı için "Tabi ki takipteyiz, çok keyifli programlar var" dediği ortaya çıktı!

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HABERLERE JET HIZIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Ece Erken ise bu haberleri jet hızıyla yalanlayıp sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Adnan Oktar'ı hayatında bir kere bile görmediğini söyleyen Ece Erken'in 5 yıl önce Oktar'ın kanalı A9 TV'ye verdiği röportajın çıkması üzerine şunları söyledi;

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"Adnan Oktar'ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü rica etti, "Röportaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık" diye. Söyleneni söyledim. Bundan 5 yıl önce tvlere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile" dedi.

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Ece erken i yedirtmeyiz
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