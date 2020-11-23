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  4. Erol Köse'den bomba iddia: Hülya Avşar İbo'nun kapısında yattı

Erol Köse'den bomba iddia: Hülya Avşar İbo'nun kapısında yattı

23.11.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a konuk olan Hülya Avşar geceye damga vurdu. O anları gören Erol Köse bomba iddialarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Köse açıklamasında Avşar'ın Tatlıses’in kapısında yattığını iddia etti.

Hülya Avşar İbo Show'a konuk oldu; ikilinin uzun yıllar sonra birlikte görünmesi hayranlarını mutlu etti. Yayında birlikte Mavi Mavi şarkısı söyledi İbo o anlarda kendine hakim olamadı ve ağladı.

O görüntülerin olay olmasının ardından UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan, Erol Köse ve Lerzan Mutlu’nun sunduğu “pişti” adlı programda 30 yıllık İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar defteri açıldı.

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Erol Köse, ikilinin bir zamanlar aşk yaşadığını söyleyerek, Avşar Kızı’nın o zamanlar İbrahim Tatlıses'e deli divane aşık olduğunu ve Tatlıses’in kapısında yattığını iddia etti.


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