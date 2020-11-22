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İbo Show'a konuk olan Hülya Avşar gündemde! İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı

22.11.2020 07:37 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a konuk olan Hülya Avşar gündemde! İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları Demet Akbağ, Olgun Şimşek, Kubat ve Hülya Avşar'dı. Yeni bölüme İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti damga vurdu. Usta sanatçı Tatlıses'in düet sırasında duygulandığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show, 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüme İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın düeti damga vurdu.

İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile söylediği ''Mavi Mavi'' şarkısının düeti izleyenleri mest etti. İbrahim Tatlıses'in düet sırasında gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Uzun aradan sonra yeniden ekranlara dönen sanatçı elini yüzüne götürerek gözyaşlarını kapattı. Ayrıca, ikili uzun bir aradan sonra ekran karşısına birlikte çıktı.

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HÜLYA AVŞAR GECEYE DAMGA VURDU

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İbo'ya katılan Hülya Avşar güzelliğiyle de sosyal medyada damga vurdu! Avşar'ın elbisesi, şıklığı ve yaşına rağmen fit görüntüsü beğeni topladı.

PROGRAMDA ÜNLÜLER GEÇİDİ VARDI

İbo Show'un diğer konukları ise ünlü oyuncular Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve şarkıcı Kubat oldu. Kubat en güzel şarkılarını izleyenler için seslendirirken, Olgun Şimşek de uzun bir aradan sonra canlı yayında şarkı söyledi.

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