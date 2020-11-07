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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behzat Façalı öldü mü? Emir Benderlioğlu EDHO'dan ayrıldı mı?

07.11.2020 00:30 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 171. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'da yeni bölümde Yaman Korkmaz'ın adamlarının saldırısına uğrayan Behzat Façalı ölüm kalım savaşı veriyor. Haşmet ve Hızır ise Yaman'dan intikam almak için harekete geçiyor. Peki EDHO'da Behzat öldü mü? Behzat'ı canlandıran Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı? İşte EDHO 171. yeni bölüm fragmanı.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 10 Kasım Salı ekrana gelecek olan 171. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. EDHO yeni bölümde Behzat'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından ortalık karışıyor. Haşmet Façalı ise yapılan bu saldırının ardından çılgına dönüyor. Haşmet'in tek başına saldırı yapmasını engellemeye çalışan Hızır, birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Ağır yaralanan Behzat'ın ölüp ölmediği de yeni bölümde ortaya çıkacak.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.

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Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

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Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir.

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Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır.

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Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

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