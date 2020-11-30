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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır ve Bahar evlenecek mi?

30.11.2020 02:46 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 174. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında Hızır ve Bahar'ın ilişkilerini açıklaması Çakırbeyli ailesini karıştırıyor. Hızır Çakırbeyli ise ailesine rağmen Bahar'a şık bir yüzük alarak evlilik yolunda ilk adımları atıyor. Hızır Ali ise babasına rest çekerek "Ben artık babamın yanında olmam. Karşısında olurum" diyor. Peki EDHO'da Hızır ve Bahar evleniyor mu? İşte yeni bölümden çarpıcı fragman.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1 Aralık Salı ekrana gelecek olan 174. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde Alpaslan'ın Derman'a saldırmasından sonra Yaman Korkmaz intikam planı yapıyor. Yaman'ın "Alpaslan ağabeyimizin kanını döktü. Bu işe karışmış ve bulaşmış kimseyi yaşatmayacağım. Canımızı alanın canını almadan gitmem" sözleri dikkat çekiyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.

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Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.



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Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.

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Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.

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Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez.


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Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.

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